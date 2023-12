FIA kijkt naar mogelijke DRS-alternatieven

In 2026 zullen de Formule 1-wagens er compleet anders uit zien dan nu. In dat jaar gaan er nieuwe motorregels en nieuwe technische reglementen gelden in de sport. De FIA kijkt ook naar het DRS-systeem en men overweegt een alternatief systeem voor de toekomst.

Het DRS-systeem is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld in de Formule 1. Het systeem werd in 2011 geïntroduceerd om het inhalen te bevorderen. Inmiddels is het niet meer weg te denken uit de sport, maar er is toch nog heel veel kritiek op dit systeem. Het zou de aanvallende coureur namelijk teveel kracht geven in een duel waardoor een strijd om een positie soms veel te makkelijk is.

Vergelijkbaars

Bij de FIA kijkt men dan ook naar de DRS voor de nieuwe reglementen die in 2026 gaan gelden in de sport. Nikolas Tombazis is betrokken bij het opzetten van de regels en hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Er komt iets vergelijkbaars met de huidige DRS, wat in feite betekent dat een achterliggende auto binnen een bepaalde limiet de mogelijkheid geeft aan coureurs om in een positie te komen om aan te vallen."

Gevecht

Hoe deze plannen van de FIA er precies uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Tombazis benadrukt namelijk wel dat inhaalacties bijzonder moeten blijven en dat de sport momenteel de DRS nodig heeft: "Wat we niet willen, is dat de auto's elkaar gewoon maar inhalen op het rechte stuk. We willen dat auto's dicht bij elkaar kunnen komen bij het rempunt en dat er een gevecht is, waarbij coureurs hun vaardigheden moet gebruiken. We willen het nooit te makkelijk maken, maar we hebben ook niet het gevoel dat we kunnen zeggen dat het niet meer nodig is."