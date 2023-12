Alonso werkt opvallende DTM-test af

Fernando Alonso komt ook in zijn vakantieperiode in actie op het circuit. Terwijl veel van zijn collega's genieten onder de kerstboom of op het strand, kruipt Alonso achter het stuur van een racewagen. De Spaanse Aston Martin-coureur nam namelijk plaats in een opvallende bolide.

Alonso kwam in de afgelopen dagen in actie op het circuit van Aragon. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen kroop achter het stuur van een Aston Martin Vantage DTM. De wagen was aangekleed in de kleuren van Alonso en uit de foto's blijkt dat hij het naar zijn zin had. Hij was niet de enige coureur die in actie kwam, want hij had ook een aantal coureurs meegenomen die hij begeleid. De test is overigens geen verrassing, want Alonso had eerder al gezegd dat hij in een GT-auto zou gaan rijden.