"Perez weet wat hij moet doen voor contractverlenging"

Sergio Perez werd dit jaar tweede in het wereldkampioenschap, maar er was wel veel kritiek op zijn prestaties. De Mexicaanse Red Bull-coureur maakte veel foutjes en zijn achterstand op Max Verstappen was enorm. Perez geeft toe dat hij consistenter moet presteren om in aanmerking te kunnen komen voor contractverlenging.

Het contract van Perez bij Red Bull Racing loopt eind 2024 af. Of hij in aanmerking komt voor contractverlenging, is nog niet helemaal duidelijk. Het stoeltje is één van de meeste gewilde plekjes in de Formule 1. Perez stond dit jaar onder enorme druk nadat zijn resultaten ineens inzakten. Hij won in de straten van Jeddah en Bakoe, maar daarna groeide zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen.

Consistentie

Perez geeft dan ook eerlijk toe dat hij beter moet gaan presteren om in aanmerking te komen voor een nieuw contract. Hij is goudeerlijk in gesprek met Motorsport.com: "Ik wil in staat zijn om consistentie te bereiken, om een platform op te bouwen. We schoten dit jaar flink tekort op het gebied van vooruitgang. Ik begon het jaar erg goed en ik zat op gelijke hoogte met Max. Ik was gewoon niet in staat om mij gedurende het seizoen te ontwikkelen. Ik ging soms zelfs achteruit. Dat is waarschijnlijk mijn topprioriteit: in staat zijn vooruitgang te boeken tijdens het seizoen."

Spanje

Perez geeft eerlijk toe dat zijn resultaten sinds het raceweekend in Spanje flink inzakten. Hij wil dan ook snel verbetering gaan boeken op dit vlak: "De auto voelde toen ineens anders en ik moest veel meer dan ooit tevoren nadenken over hoe ik rijd. Dat was dus een beetje het keerpunt van dit jaar. We begonnen echt sterk in de eerste vijf of zes races, maar daarna konden we gewoon geen vooruitgang meer boeken met de auto."