Verstappen, Alonso en Leclerc Q3-koningen van 2023

Max Verstappen verbrak dit jaar een enorm aantal records in de Formule 1. In vrijwel alle lijstjes staat zijn naam ver bovenaan. Dit geldt ook voor het lijstje van de coureur met de meeste deelnames aan Q3 in de kwalificaties. Verstappen moet hier de koppositie echter wel delen.

Verstappen nam namelijk twintig keer deel aan het derde en beslissende deel van de kwalificatie in 2023. Ook Fernando Alonso en Charles Leclerc kwamen tot dit aantal. Verstappen viel in Saoedi-Arabië en Singapore af in Q2, terwijl Alonso en Leclerc allebei ook één keer hun waterloo vonden in het eerste deel van de kwalificatie. Toch delen ze de koppositie, want geen andere coureur wist dit aantal te bereiken.

Ferrari-coureur Carlos Sainz haalde negentien keer Q3, maar hij viel ook één keertje af in Q1. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell wisten allebei achttien keer het derde deel van de kwalificatie te bereiken. Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez staat in dit klassement in de middenmoot. De Mexicaan bereikte slechts dertien keer Q3 en hij viel zelfs drie keer af in het eerste kwalificatiedeel. Nyck de Vries is de enige coureur die in 2023 geen enkele keer Q3 wist te bereiken. Zijn AlphaTauri-vervangers Liam Lawson en Daniel Ricciardo kregen dit wel voor elkaar.