Windtunnel-prestaties geven Hamilton hoop voor 2024

Lewis Hamilton beleefde dit jaar een zwaar seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen kon de coureurs van Red Bull Racing niet bijbenen en daar baalde hij flink van. Hij verwacht mooiere dingen in 2024, want hij ziet in de windtunnel op de fabriek mooie dingen ontstaan.

Hamilton werd dit jaar wel derde in het wereldkampioenschap, maar hij had op meer gehoopt. Na een teleurstellend 2022 wilde hij dit jaar sportieve revanche nemen, maar dat lukte dus niet. Zijn resultaten waren nogal wisselvallig en regelmatig begon hij met een achterstand aan de zaterdag. Hamilton hoopt nu dat hij beter kan gaan presteren in 2024, hij barst in ieder geval van het zelfvertrouwen.

Als hij de fabrieken van het team in Brackley en Brixworth bezoekt, ziet hij in ieder geval goede dingen. Voorafgaand het FIA-gala in Bakoe was Hamilton positief: "Het is lastig in te schatten, want ik ben geen engineer of ontwerper. Dit is een interessante tijd van het jaar. Ik heb de nieuwe auto al in de windtunnel gezien. Als ik in de fabriek ben, ga ik altijd even langs bij de windtunnel om te kijken welke richting we opgaan. Voordat ik donderdag wegging, ben ik even gaan kijken. Als ik de volgende keer terugkom, ziet de auto er weer anders uit. Ik heb er alle vertrouwen in, ik hoop dat we volgend jaar competitiever zijn."