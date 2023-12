Hamilton geen fan van kopieergedrag: "Kijk naar de Astons"

Het team van Aston Martin maakte dit jaar veel indruk in de Formule 1. De Britse renstal vocht mee om de podiumplaatsen, maar halverwege het seizoen ging het ineens veel minder goed. Volgens Lewis Hamilton toonde dit aan dat het kopiëren van een andere auto geen nut heeft en dat Mercedes dit daarom ook niet doet.

Aston Martin was met Fernando Alonso de eerste uitdager van Red Bull Racing in de openingsfase van het seizoen. De Britse renstal zakte daarna een beetje weg. Nadat ze een updatepakket hadden geïntroduceerd ging het alleen maar slechter en uiteindelijk waren naast Red Bull ook Mercedes, Ferrari en McLaren sneller. Aston Martin zakte daarna weg en andere teams zagen de aanleiding daarvoor.

Kopiëren

Mercedes-coureur Lewis Hamilton wijst naar mogelijk kopieergedrag en hij stelt dat zijn team dit met opzet niet heeft gedaan. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Het ding is dat met de tijd die je hebt en de gelimiteerde resources, je niet zomaar je design kan weggooien en vanaf nul kunt beginnen. Je kan geen auto kopiëren en dat als beginpunt gebruiken. Kijk naar de Astons. Ze probeerde een auto te kopiëren en het was gewoon niet hetzelfde. Het is niet makkelijk om dat te doen. Je moet de goede onderdelen pakken en met vallen en opstaan vind je dan de andere onderdelen."

Tricky

Hamilton begrijpt dat het voor bijvoorbeeld Aston Martin moeilijk is om de juiste keuze te maken. Hij wil dan ook dat zijn team Mercedes vooral naar zichzelf kijkt: "Je kan je voorstellen dat ze zich ook zorgen maken als ze een grote verandering maken en dat het dan niet de juiste blijkt te zijn. Wij moeten elke week consistent performance toevoegen en we moeten grotere doelen bereiken dan ooit tevoren. Dat maakt het zo tricky."