Alonso wint prijs voor mooiste actie van 2023

Fernando Alonso heeft weer een prijs mogen bijschrijven aan zijn palmares. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen ontbrak in Bakoe tijdens het FIA gala, maar hij won wel een prijs. Zijn duel met Sergio Perez in Brazilië werd namelijk verkozen tot de 'Action of the Year'.

Alonso won zijn prijs voor zijn veelbesproken duel met Sergio Perez op het circuit van Interlagos. De twee coureurs vochten rondenlang voor de derde plaats in de race. Ze gaven elkaar amper ruimte, maar wel genoeg ruimte om contact te voorkomen. Doormiddel van een videoboodschap dankte Alonso de fans voor het stemmen en hij gaf ook aan dat hij zijn prijs wilde delen met Perez. Hij is namelijk van mening dat ze samen voor het duel zorgden.

The 2023 F1 season was full of fantasic mid-field battles, but you voted the incredible final lap of the Sao Paulo Grand Prix as the most exciting moment of them all. Fernando Alonso is the 2023 FIA Action of the Year winner! pic.twitter.com/x4wCT3efNz