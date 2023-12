FIA-president loopt hersenschudding op vlak voor belangrijk gala

Vandaag staat het FIA-gala in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe op het programma. De dag is van start gegaan met de persconferentie voor alle wereldkampioenen uit de FIA-kampioenschappen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem ontbreekt echter omdat hij een hersenschudding heeft opgelopen bij een val.

De FIA stond in de afgelopen dagen in de spotlight. De autosportfederatie opende een onderzoek naar Toto en Susie Wolff vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Na dagen vol met speculatie en afkeurende boodschappen van Mercedes, Susie Wolff, de Formule 1 en de overige teams liet de FIA de zaak gisteren vallen. Mercedes bekijkt nu of ze mogelijk juridische stappen gaan ondernemen en ze eisen volledige transparantie van de FIA.

Hersenschudding

FIA-president Mohammed Ben Sulayem stond door de zaak ook in het middelpunt van de aandacht. Het is niet duidelijk op welke manier hij te maken heeft met het onderzoek, maar de FIA-president zorgde dit jaar wel vaker voor opgetrokken wenkbrauwen. Hij zou eigenlijk aanwezig zijn bij de persconferentie in Bakoe, maar de FIA liet weten dat hij ziek is. Een woerdvoerder liet aan de internationale media weten dat Ben Sulayem ziek is geworden, is gevallen en dat hij daarbij een hersenschudding heeft opgelopen.

Ziekenhuis

Ben Sulayem werd na zijn val naar het ziekenhuis gebracht en daar werd hij behandeld. Volgens de FIA zal hij volledig herstellen, maar zal hij vanavond minder prominent aanwezig zijn tijdens de Prize Giving-ceremonie. Hij zal waarschijnlijk minder prijzen gaan overhandigen dan hij normaal gesproken zou doen. Ben Sulayem is al de hele week aanwezig in Bakoe, uit beelden op sociale media bleek dat hij bij veel vergaderingen aanwezig was.