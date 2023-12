FIA grijpt in en verbiedt vroegtijdige tests voor 2026-regels

In 2026 gaan er in de Formule 1 compleet nieuwe regels gelden. De FIA wil echter voorkomen dat sommige teams met een voorsprong aan dat seizoen beginnen. De autosportfederatie heeft daarom een streep gezet door vroegtijdige aerodynamische tests en CFD-analyses.

In 2026 gaan er nieuwe ingrijpende regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Er worden nieuwe motorregels ingevoerd en dat heeft de aandacht getrokken van fabrikanten als Honda, Ford en Audi. Daarnaast worden ook de aerodynamische regels aangepast en dat betekent dat alle teams op nul beginnen in 2026. Om te voorkomen dat sommige teams stiekem al aan de 2026-wagens gaan werken, heeft de FIA ingegrepen.

De autosportfederatie heeft besloten dat de Formule 1-teams tot 1 januari 2025 geen aerodynamische tests mogen uitvoeren voor de 2026-bolides. In de windtunnels en tijdens de CFD-analyses mag er dus geen aandacht worden gegeven aan de nieuwe bolides. Volgens het statement van de FIA mogen teams tussen 1 december 2023 en 1 januari 2025 alleen schaalmodellen op aerodynamisch gebied testen die voldoen aan de regels voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Niet alles wordt echter afgeremd, want de FIA heeft uitzonderingen gemaakt voor het testen van remcomponenten, wel met slechts minimale luchtstroom.