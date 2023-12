Jos Verstappen onderging hartoperatie: "Het is nu opgelost"

Jos Verstappen genoot dit jaar van de successen van zijn zoon Max Verstappen in de Formule 1. De oud-coureur was zo vaak mogelijk aanwezig bij de races van zijn zoon, maar hij had ook zijn eigen zaken. Hij geeft aan dat hij een kleine operatie aan zijn hart heeft ondergaan.

Jos Verstappen stond ook dit jaar regelmatig in de pitbox van het team van Red Bull Racing. De voormalig Formule 1-coureur was echter niet elk raceweekend aanwezig aangezien hij ook nog andere dingen te doen had. Hij kwam bijvoorbeeld ook in actie in rally's in België. Nu blijkt dat hij ook een operatie aan zijn hart heeft ondergaan, maar dat alles helemaal goed is gegaan en dat hij weer de oude is.

Opgelost

Nu het Formule 1-seizoen er op zit, deelt Jos Verstappen dat hij dit jaar onder het mes is gegaan. In een interview met Formule 1 Magazine bevestigt hij dat hij een kleine ingreep heeft ondergaan: "Het is vervelend dat ik het had, maar nu is het opgelost. Ze hebben het probleem gelukkig kunnen vinden, ik voel mij nu weer fit. Het was iets dat ik mijn leven lang heb gehad en dat nooit eerder is ontdekt, anders had ik mij er direct aan kunnen helpen en kun je er honderd mee worden."

Spannend

Alles is goed gegaan, maar Verstappen senior geeft wel aan dat hij meer is gaan waarderen wat hij in het leven heeft. Hij stelt dat hij wel een beetje gespannen was voor de operatie: "Een ingreep aan je hart is altijd wel spannend, denk ik. Ze kunnen je naar een verkeerde afslag nemen, je bent afhankelijk van andere mensen. En dat is nooit fijn, maar ja, zulke specialisten weten wat ze doen. Om op je vraag terug te komen: ik heb twintig jaar geleden ook een nekhernia gehad. Dat maakte mij nerveuzer."