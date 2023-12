Lambiase trots op Verstappen: "Zou het voor geen goud veranderen"

Max Verstappen bezorgde zijn team Red Bull Racing dit jaar de wereldtitel en de constructeurstitel. Het is dan ook niet vreemd dat Red Bull en Verstappen in de prijzen vielen tijdens de Autosport Awards. Verstappens engineer Gianpiero Lambiase stelt dat hij het jaar voor geen goud had willen veranderen.

Verstappen verbrak dit jaar een enorme hoeveelheid records. De Nederlander kroonde zich voor het derde seizoen op rij tot wereldkampioen en hij verbrak ook zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen. Daarnaast pakte hij ook het record van het hoogste winstpercentage in één seizoen en de meeste zeges op rij. Red Bull werd daarnaast slechts één keer verslagen en ze wonnen dan ook de prijs voor de beste auto van het jaar bij de Autosport Awards.

Verstappen was zelf niet aanwezig bij het gala. Veel van zijn teamgenoten lieten wel hun gezicht zien. Ook zijn race-engineer Gianpiero Lambiase reageerde trots en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het is een geweldig jaar geweest. Ik zou het voor geen goud willen veranderen. Max is een ongelooflijke coureur. Hij is erg hard voor zijn team, voor mij, maar vooral voor zichzelf. Hij legt de lat echt hoog voor elke concurrent, elke atleet en elke coureur die zich inspant om het beste uit zichzelf te halen."