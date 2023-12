"Perez droomt van wereldtitel: "Ik ben nu al tweede".

Sergio Perez werd dit jaar voor het eerst tweede in het wereldkampioenschap. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kende een lastig seizoen waarin hij werd verslagen door zijn teamgenoot Max Verstappen. Toch spreekt hij nu weer de ambitie uit om wereldkampioen te worden.

Perez wilde dit jaar de strijd aangaan met zijn teamgenoot Max Verstappen. Na zijn zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan leek hij eventjes echt mee te kunnen doen, maar al snel werd duidelijk dat dit onmogelijk was. Verstappen vond zijn vorm en en daarna domineerde de Nederlander de Formule 1. Perez maakte steeds meer foutjes en zijn achterstand groeide met het raceweekend. Hij ontving steeds meer kritiek, maar hij werd toch tweede in het wereldkampioenschap.

Perez droomt alweer van een wereldtitel. De Mexicaanse Red Bull-coureur barst vlak na het seizoen alweer van de ambities en die spreekt hij uit bij de internationale media: "Mijn belangrijkste doel is nu wereldkampioen worden. Tweede ben ik nu al geworden en ik wil het enkel nog beter doen. Ik ben mij er echter wel van bewust hoe groot die uitdaging is. We moeten daarom deze winterperiode volop benutten om in het komende seizoen direct te kunnen pieken. We moeten vervolgens dat niveau behouden tijdens de rest van het aanstaande seizoen."