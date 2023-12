Alpine staat open voor nieuwe gesprekken met Andretti

Het is nog steeds onduidelijk of Andretti mag gaan deelnemen aan de Formule 1. De Amerikaanse renstal wacht nog steeds op goedkeuring van de FOM, maar ze hebben in ieder geval een deal met General Motors op zak. GM kan niet direct motoren gaan leveren en Alpine staat er voor open om met Andretti te praten.

Andretti presenteerde hun plannen in samenwerking met GM-merk Cadillac. Het was geruime tijd niet duidelijk of General Motors zelf motoren zou gaan bouwen, maar recent maakten ze bekend dat ze vanaf 2028 de Formule 1 willen betreden als motorleverancier. Ze willen echter alleen met Andretti samenwerken, maar die hebben dus nog geen officieel groen licht gekregen.

Gesprekken

Mocht Andretti echt gaan deelnemen aan de Formule 1, dan moeten ze tot 2028 met andere motoren gaan rijden. Ze hadden eerder al een voorcontract getekend met Alpine en Bruno Famin laat aan de internationale media weten dat hij weer in gesprek wil gaan met de Amerikanen: "We praten graag met Andretti en General Motors. Als ze een inschrijving hebben, dan hervatten we de gesprekken met alle liefde. Voorlopig staat het echter nog een beetje op stand-by, maar dat ligt niet aan ons."

Voorcontract

Famin weet dat het niet verplicht is om met Andretti te praten, maar hij ziet wel nut in de zaak. Alpine heeft immers geen klanten teams. Beide partijen hadden eerder dan ook een voorcontract: "Dat is echter verlopen. Feitelijk gezien hebben we op dit moment geen enkele toezegging of juridische verbintenis met Andretti. Maar, we willen graag met ze gaan praten en kijken wat we samen kunnen doen."