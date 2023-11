Hamilton twijfelt: "Ligt het aan mij of aan de auto?"

Lewis Hamilton heeft een lastig seizoen achter de rug. De Britse Mercedes-coureur won voor het tweede jaar op rij geen Grand Prix en inmiddels is de twijfel toegeslagen. Hamilton vraagt zich af of de problemen aan hem lagen of dat het aan de Mercedes-bolide lag.

Hamilton werd dit seizoen derde in het wereldkampioenschap in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen was echter allesbehalve tevreden met zijn resultaten. Hij presteerde zeer wisselvallig en hij wist geen race op zijn naam te schrijven. Tijdens het seizoen werd al meerdere keren duidelijk dat Hamilton enorm baalde van zijn performance. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij in zak en as zit.

Twijfels

Hamilton wilde dit jaar eigenlijk sportieve wraak nemen na een teleurstellend 2022. Dat lukte dus niet en hij begon aan zichzelf te twijfelen. In gesprek met de BBC is Hamilton goudeerlijk: "Als je lastige seizoenen hebt als deze, dan zijn er altijd momenten waarop je denkt: 'Ben ik het of is het de auto? Heb ik het nog steeds? Is het verdwenen?' Als je dat ene mist, dat moment dat de magic happens, dat moment dat alles samenkomt, dat de vonk tussen jou en je auto echt overslaat. Dat is buitengewoon en daar ben je naar op zoek."

Menselijk

Hamilton is van mening dat dit soort situaties ervoor zorgen dat hij met beide benen op de grond kan blijven staan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen deelt zijn gevoelens met de rest van de wereld: "Die twijfel is echt menselijk. Als er iemand op deze wereld is die je vertelt dat hij of zij nooit twijfelt, dan zijn ze dat gewoon aan het ontkennen. We zijn en blijven allemaal mensen."