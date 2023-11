FIA-president ontkent stevige beschuldigingen van seksisme

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kwam eerder dit jaar onder vuur te liggen. Hij werd beschuldigd van seksisme, maar volgens hem klopt daar helemaal niets van. Ben Sulayem reageert vlak na het Formule 1-seizoen voor het eerst op deze verhalen en hij stelt juist dat hij het tegenovergestelde van een seksist is.

Begin dit jaar raakte Ben Sulayem in opspraak vanwege een aantal uitspraken die waren opgedoken op een oude website. Op een gearchiveerde versie van zijn oude site stond dat Ben Sulayem niet houdt van vrouwen die denken dat ze slimmer zijn dan mannen. De uitspraak zorgde voor behoorlijk wat ophef, maar de FIA-president wilde niet reageren. De FIA liet wel in een korte verklaring weten dat de uitspraken niet de mening van Ben Sulayem reflecteerde.

Ontkenning

Ben Sulayem heeft nu voor het eerst zelf om dit relletje gereageerd. De man uit de Verenigde Arabische Emiraten reageert fel in gesprek met PA Media: "Wat zou ik hebben gezegd? Laten we er even vanuit gaan dat ik dat heb gezegd. Ik zal je exact zeggen wat er stond. Er staat: 'Ik haat het wanneer vrouwen denken dat ze slimmer zijn dan wij. Maar ze haten het zelf dan weer als mannen denken dat ze slimmer zijn dan hen.' Heb ik gezegd dat wij slimmer zijn? Nee. Heb ik gezegd dat ze dommer zijn? Nee."

"In godsnaam, als dit het enige is wat ze tegen mij hebben, be my guest. Mensen kunnen teruggaan om te kijken wat er werd gezegd, ze kunnen zelf zien of ik iets verkeerds over vrouwen heb gezegd. In de 117 jaar dat de FIA bestaat ben ik de enige die een vrouw heeft aangesteld als CEO. Ik heb ook de commissie voor gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit opgezet. Ik heb ook een vrouwelijke adviseur aangesteld!"

Respectloos

Ben Sulayem is van mening dat de FIA mede door hem veel inclusiever is geworden. Hij wijst dan ook naar een aantal zaken die hij ook heeft opgezet: "Het is respectloos voor vrouwen als je zegt dat dertig procent van onze staf moet bestaan uit vrouwen. Ze komen binnen op basis van verdienste en geloofwaardigheid. Kijk bijvoorbeeld naar de vrouw van Bernie Ecclestone, Fabiana. Ze is één van de meest actieve mensen. Ze zeggen dat ik haar heb aangesteld vanwege de steun van Bernie. Maar, Bernie is niet betrokken bij het stemproces. Hij heeft daar geen macht over."