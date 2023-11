Perez ontvangt formele waarschuwing na beledigen stewards

Sergio Perez sluit het seizoen af met een formele waarschuwing. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moest zich na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi melden bij de stewards voor onjuiste berichten over de boordradio. Men vond een waarschuwing dus goed genoeg.

De Mexicaan was het niet eens met een tijdstraf die hij had ontvangen voor een duel met Lando Norris. Perez reageerde woedend over de boordradio en dat was de aanleiding van zijn tripje naar de stewards. De stewards geven aan dat coureurs het oneens mogen zijn met hun beslissing, maar dat ze dit niet op een onjuiste manier mogen uiten. Perez heeft bij de stewards zijn excuses aangeboden. Aangezien Perez ook altijd zeer respectvol is naar de stewards, hebben ze hem slechts een formele waarschuwing gegeven.