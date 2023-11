Alle teams naar de stewards voor bijzondere overtreding

Het Formule 1-seizoen krijgt voor alle teams een opvallend einde. De stewards hebben namelijk besloten om alle tien de teams naar zich te roepen na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi op het circuit van Yas Marina. Het gaat om een opvallende zaak omtrent de pitcrews.

Tijdens de race werd al duidelijk dat meerdere teams zich moesten melden voor een overtreding in de pitlane. Al snel bleek dat het niet ging om een foutloze pitstop of iets dergelijks, maar om de kleding van de pitcrew. Veel monteurs droegen namelijk geen oogbescherming en dat is tegen de regels. Blijkbaar hebben monteurs van alle teams dit gedaan en daarom moeten alle tien de teams zich nog melden bij de stewards.