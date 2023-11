Verstappen staat achter verbieden pitlane-trucje

Zaterdagochtend maakte wedstrijdleider Niels Wittich bekend dat de regels voor het restant van het weekend zijn aangepast. Het gaat hier om het inhalen in de pit exit road. Max Verstappen deed dit tijdens de tweede vrije training en hij stelt dat alle coureurs akkoord zijn gegaan met deze wijziging.

Verstappen was het tijdens de tweede vrije training eventjes zat. Veel coureurs reden langzaam in de pitlane en de Nederlander zat niet te wachten op dit getreuzel. Hij haalde Pierre Gasly, George Russell en Lewis Hamilton in vlak voordat ze de tunnel inreden. Het was allemaal heel krap en wedstrijdleider Niels Wittich zette er een streep door. Het was een opvallende keuze, want in Brazilië werd dit juist ingevoerd.

In Brazilië werd er besloten dat coureurs aan de rechterkant hun collega's mochten inhalen. Verstappen maakte daar gebruik van en hij haalde meerdere coureurs in terwijl hij met twee wielen in het gras reed. In Abu Dhabi mag het dus niet meer en Verstappen laat op de persconferentie na de kwalificatie weten waarom dat nu niet meer mag: "Wij als coureurs zijn hiermee akkoord gegaan tijdens de briefing. Ik denk dat je anders soortgelijke situaties had gezien als op vrijdag. Momemteel is het nog niet perfect, dus we moeten met een betere oplossing gaan komen."