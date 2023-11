Stewards geven Wolff en Vasseur een waarschuwing voor grof taalgebruik

Teambazen Frédéric Vasseur en Toto Wolff moesten zich zojuist bij de stewards melden voor hun gedrag tijdens de persconferentie in Las Vegas. Beide teambazen hadden scheldwoorden gebruikt tijdens die desbetreffende perssessie en de stewards hebben slechts waarschuwingen uitgedeeld.

De stewards hebben snel een beslissing genomen over de zaak van Wolff en Vasseur. Ferrari-teambaas Vasseur krijgt een formele waarschuwing omdat ze stewards begrijpen dat hij boos was vanwege het putdeksel-incident in de eerste vrije training in Las Vegas. Ook Wolff krijgt een formele waarschuwing van de stewards, men oordeelt namelijk dat het geen normaal taalgebruik was, maar dat hij wel een beetje werd uitgedaagd. Daarom heeft ook hij slechts een waarschuwing ontvangen.