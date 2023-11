Schumacher ook in 2024 Mercedes-reserve

Eerder vandaag werd bekend dat Mick Schumacher volgend jaar in het WEC gaat rijden voor het team van Alpine. De Duitser zal één van de Hypercars van de Franse renstal gaan besturen. Het team van Mercedes maakte zojuist bekend dat Schumacher deze rol gaan combineren met zijn reserverol bij het Duitse Formule 1-team.

Schumacher tekende eind vorig jaar een contract als reservecoureur bij het team van Mercedes nadat het team van Haas zijn contract niet had verlengd. De Duitse coureur is dit seizoen vrijwel elk weekend aanwezig bij het team van Mercedes, hij heeft tevens een test afgewerkt voor de renstal. Aangezien Schumacher volgend jaar een volledig WEC-seizoen gaat rijden, bestond er twijfel over zijn toekomst bij Mercedes. Het team heeft zojuist echter bekend gemaakt dat hij in 2024 ook reservecoureur blijft.

Delighted to confirm that @SchumacherMick will retain his reserve driver role with the team for 2024 馃



We're excited to see Mick continue to contribute to our team alongside his new challenge in @FIAWEC next season 馃憦 pic.twitter.com/6bN2actbs5