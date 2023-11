Hamilton ziet nadeel zegereeks Verstappen: "Pure blijdschap is verdwenen"

Max Verstappen is bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij heeft zijn derde wereldtitel dan ook allang op zak. Lewis Hamilton ziet dat de pure blijdschap is verdwenen bij Red Bull.

Verstappen heeft dit seizoen achttien Grands Prix gewonnen. De Nederlandse regerend wereldkampioen heerst en het begint bijna normaal te worden dat Verstappen wint. De spanning is hierdoor een beetje verdwenen, maar Verstappen en Red Bull maken ook veel indruk met hun oppermachtige performance. Na elke zege wordt er dan ook een klein feestje gevierd in de pitlane.

Pure blijdschap

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft in het verleden veel gewonnen en bij Channel 4 laat hij weten dat hij een ontwikkeling ziet bij Red Bull: "Ik hoor aan de stem van Christian Horner dat hij niet meer weet wat hij moet zeggen als Max weer eens wint. Hij zegt dan iets van 'Daar gaan we weer. Goed gedaan Max.' De pure blijdschap verdwijnt. Wanneer je voor het eerst wint, is het geweldig. Als je continu wint, is het niet hetzelfde."

Nieuwe zege

Hamilton won zelf voor het laatst in 2021 een Grand Prix en hij droomt alweer geruime tijd van een zege. De Brit heeft al 103 Grands Prix gewonnen, maar hij laat nu weten dat hij hunkert naar een nieuwe zege: "Natuurlijk wil ik opnieuw een race gaan winnen. Ik heb het idee, dat als wij weer eens een Grand Prix winnen, het gevoel nog mooier zal zijn omdat iedereen er zo hard voor heeft gestreden."