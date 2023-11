Vasseur opent aanval op Mercedes: "Het momentum is van ons"

Aankomend weekend wordt in Abu Dhabi de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap beslist. Het verschil tussen de teams van Mercedes en Ferrari is nog maar zeer klein. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur barst van het vertrouwen en hij stelt dat zijn team het momentum in handen heeft.

Ferrari heeft in de afgelopen races een aantal grote stappen gezet. Ze kunnen de degens aardig kruisen met constructeurskampioen Red Bull Racing en ze vechten vrijwel elk weekend mee om de podiumplekken. Ze hebben hun achterstand op Mercedes dan ook flink verkleind. Het verschil tussen de twee teams is nu dan ook nog maar vier punten in het voordeel van Mercedes.

Achterstand

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur barst van het vertrouwen. De Fransman wil Mercedes gaan verslaan en in gesprek met Motorsport.com deelt hij een waarschuwing uit: "Als je je bedenkt dat we een paar races geleden een achterstand van 60 punten hadden, dan zie je dat wij het juiste pad in zijn geslagen. De race in Abu Dhabi is echter weer een ander verhaal, maar vier punten is geen groot verschil."

Momentum

Vasseur vertrouwt er op dat zijn team weer goed voor de dag kan komen op het circuit van Yas Marina. Hij baseert zijn mening op de resultaten in de voorgaande raceweekenden: "We kwamen goed voor de dag in Monza, Singapore en Mexico op totaal verschillende circuits met totaal verschillende weertypes op totaal verschillende compounds. We kunnen dus met veel motivatie afreizen naar Abu Dhabi. Het momentum is van ons, laten we eens zien wat er gebeurt."