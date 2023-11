Mercedes trekt grote nieuwe sponsor aan voor 2024

Het team van Mercedes heeft een nieuwe sponsor aangetrokken voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Duitse renstal heeft het zwaar op sportief gebied, maar nu scoren ze dus wel op zakelijk vlak. Ze gaan een partnership aan met het bedrijfssoftware-bedrijf SAP.

In een persbericht maken Mercedes en SAP bekend dat ze een meerderjarige overeenkomst hebben gesloten die aankomend jaar in gaat. Vanaf 2024 gaan ze samenwerken om ze efficiënt mogelijk te opereren en om nieuwe inzichten uit de data te halen. Ze hopen hiermee stappen te kunnen zetten. SAP wordt een officiële partner van het team van Mercedes, maar het is nog niet duidelijk of de logo's van het bedrijf ook op de wagens van Lewis Hamilton en George Russell te komen staan.

