Red Bull pakt bijzonder record af van Mercedes

Max Verstappen won afgelopen weekend in Las Vegas zijn achttiende Grand Prix van het jaar. Hij scherpte hiermee nogmaals zijn eigen record van de meeste zeges in één seizoen aan. Maar de zege van Verstappen was ook belangrijk voor zijn team Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft nu namelijk ook een aansprekend record in handen.

Red Bull is bezig met een ijzersterk seizoen waarin ze vrijwel onverslaanbaar zijn. In de afgelopen paar races kwam de concurrentie iets dichterbij, maar Red Bull heeft de touwtjes nog steeds stevig in handen. Ze zijn tot nu toe slechts één keer verslagen in 2023. In Singapore beleefde het team een horrorweekend en ging de zege naar Ferrari-coureur Carlos Sainz. Wie snel rekent, beseft zich dat Red Bull nu op twintig zeges staat in 2023.

Verstappen won in Las Vegas die twintigste race van het seizoen en na afloop barstte er een flink feestje los bij Red Bull. De reden hiervoor is begrijpelijk, want de Oostenrijkers hebben hierdoor een nieuw record in handen. Ze zijn nu het team met de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. In Brazilië kwamen ze op gelijke hoogte met het record van Mercedes uit 2016, nu zijn ze daar dus voorbij gegaan. Red Bull heeft nu 90,91 procent van de Grands Prix in 2023 gewonnen, McLaren won in 1988 93,75 procent van de races.