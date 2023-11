Ralf Schumacher geniet: "Red Bull staat onder druk"

De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend volgens velen een geweldige race. De strijd om de zege was zeer fel en uiteindelijk kwam Max Verstappen als winnaar over de streep. Ook Ralf Schumacher had genoten en hij stelt dat Red Bull Racing steeds meer onder druk komt te staan.

Vrijwel de gehele race werd er gevochten in de straten van Las Vegas. Max Verstappen, Charles Leclerc en Sergio Perez vochten om de zege. Verstappen moest zich na een tijdstraf en een touché met George Russell naar voren vechten. Hij profiteerde van het feit dat Leclerc geen pitstop maakte tijdens de Safety Car-periode. Hij wist geen groot gat te slaan, maar zijn zege was wel een feit.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher genoot van de race. Hij is van mening dat het een geweldig evenement was en dat het zeer spannend was. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports legt Schumacher zijn mening uit: "Het was weer die arme Sergio Perez, die net als in Brazilië in de laatste ronde zijn positie verloor. Red Bull staat momenteel een beetje onder druk. De andere teams komen steeds dichterbij. Dat maakt het allemaal heel erg spannend. We hebben nog maar één race te gaan en daar kijk ik heel erg naar uit."