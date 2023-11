Hamilton genoot wél van Las Vegas: "Criticasters hebben ongelijk gekregen"

De organisatie van de Grand Prix van Las Vegas kreeg in de afgelopen dagen veel kritiek. Max Verstappen liet bijvoorbeeld weten dat hij geen fan is van het evenement. De race van vandaag was echter een spektakelstuk en volgens Lewis Hamilton kunnen alle criticasters nu weer zwijgen.

De hype voorafgaand de race in Las Vegas was groot. Men keek uit naar de Grand Prix in de straten van Las Vegas. De coureurs reden dwars door het centrum van de stad en de grote casino's en hotels vormden het decor van de wedstrijd. Het losgeslagen frame van een putdeksel zorgde voor veel problemen op de eerste dag en Max Verstappen kraakte het circus af. Inwoners waren ook boos, want de race zorgde voor zeer veel verkeershinder.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton is een groot fan van het evenement en alle show die daarbij hoort. De Brit kwam op een teleurstellende zevende plaats over de finish, maar in gesprek met Sky Sports haalde hij wel eventjes uit naar alle criticasters: "Het circuit heeft veel goede plekken om in te halen. Ik denk dat iedereen die zo negatief was over het weekend en iedereen die klaagde over de show en al die blablabla, nu ongelijk heeft gekregen."