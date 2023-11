Verstappen begrijpt tijdstraf: "Op dat moment zit je vol adrenaline"

Max Verstappen won vandaag de Grand Prix in de straten van Las Vegas. De Nederlander kreeg na een incidentje met Charles Leclerc bij de start wel een tijdstraf van vijf seconden. Na afloop kon hij alweer een beetje om lachen en stelde hij dat deze straf terecht was.

Verstappen en Leclerc startten op de eerste startrij in Las Vegas. Door een probleempje met de klassieke auto's die werden gebruikt tijdens de drivers parade, lag er een soort olievlek op de baan. Er was al weinig grip en hierdoor was er nog veel minder grip. Verstappen kwam goed weg, maar eenmaal aangekomen in de eerste bocht ging hij wijd en reed hij samen met Leclerc door de uitloopzone. Volgens de stewards was dit de schuld van Verstappen, ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden.

Adrenaline

Volgens Verstappen remde hij wel, maar had hij gewoon geen grip. Volgens hem was dit de oorzaak van het momentje bij de start. Verstappen vond de straf in eerste instantie onterecht, maar na afloop had hij in gesprek met de internationale media een andere mening: "Op dat moment zit je natuurlijk nog vol adrenaline. Toen was ik niet blij met de straf, maar als ik nu terugkijk, dan was het de juiste beslissing. Daarna maakten die vijf seconden straftijd het natuurlijk wel lastiger voor mij om weer helemaal naar voren te komen."

Debrief

Verstappen en Leclerc konden na afloop wel lachen om het moment. In de Rolls-Royce naar het Bellagio werd alles besproken. Verstappen lacht: "We hadden natuurlijk dat momentje, maar ik heb aan Charles uitgelegd wat er gebeurde. Die debriefs doen we min of meer automatisch, eigenlijk al sinds onze jaren in de karts. Het is ook leuk, vooral als je samen een mooie race hebt gehad. Dan is er altijd wel iets om over te praten."