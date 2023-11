De race in Las Vegas: Veel spektakel, maar kritiek is niet verdwenen

Het raceweekend in Las Vegas was een soort emotionele rollercoaster. Op de eerste dag heerste er vooral frustratie en teleurstelling, terwijl er na afloop van de race vooral joligheid en enthousiasme te voelen was. Al met al kan de organisatie met een redelijk tevreden gevoel terugkijken, maar er is wel werk aan de winkel.

Het voelt als een eeuwigheid geleden, maar donderdag (lokale tijd) was een putdeksel het onderwerp van gesprek. Een losgeslagen frame van een putdeksel op de Strip had de auto's van Carlos Sainz en Esteban Ocon vernietigd en het schema overhoop geschopt. Met uren vertraging werd de tweede vrije training verreden voor lege tribunes. De fans werden weggestuurd en dat leidde tot veel ontevredenheid.

Vandaag werd duidelijk dat een flinke groep fans naar de rechter is gestapt. De organisatie moet vrezen voor een flinke financiële domper, want 35.000 fans eisen allemaal een schadevergoeding van 30.000 dollar. Het nieuws was niet meer dan een smetje op de verder succesvolle racedag. Na bakken met kritiek in de voorgaande dagen, verliep vandaag immers wel alles naar wens. Het was zelfs zo'n groot succes, dat zelfs Max Verstappen na afloop enthousiast was.

Rolls-Royce

Verstappen kraakte in de voorgaande dagen zo'n beetje alles af. De openingsceremonie, de lay-out, het gedrag van de organisatie, ongeveer alles werd door Verstappen met de grond gelijk gemaakt. Maar in de race, was Verstappen juist de showman. Hij kreeg vroeg tijdstraf, hij verloor de koppositie en daarna moest hij zich terug naar voren vechten. Zijn intense duels stonden symbool voor een spannende race vol met actie.

De zege zorgde voor een grote glimlach op het gezicht van Verstappen. Hij leek zich zelfs niet druk te maken over een redelijk overbodig ritje naar het Bellagio in een Rolls-Royce voor de interviews. Het interviewmoment bij de fonteinen paste perfect in het plaatje dat de Amerikanen in hun hoofd hadden. Dit zorgde overigens wel voor andere problemen en bekritiseerde momenten.

Ongemak

De organisatie had namelijk weer een voorstelrondje in hun hoofd. Eerder dit jaar zorgde dit in Miami voor veel ongemak bij de fans en coureurs. In Miami vond dit moment nog plaats vlak voor de start, maar nu had men het gepland tijdens de drivers parade. UFC-spreekstalmeester Bruce Buffer kondigde de coureurs één voor één aan op een nogal bombastische manier. Het zorgde voor ongemak. Het moment waarop Buffer Sergio Perez aangekondigd, ging viral. Het ongemak was door het beeld heen te voelen.

De drivers parade zorgde overigens wel voor een ander probleem. De coureurs namen namelijk plaats in klassieke hotrods, maar deze lekten olie. Er werd snel gehandeld, maar het maakte het gladde asfalt alleen maar gevaarlijker. Volgens Carlos Sainz en Max Verstappen was dit dan ook de oorzaak van de vele spins in de eerste bocht.

Spektakel

De race was precies wat de Amerikanen wilden: veel spektakel, gedurfde inhaalacties en drama. Het feit dat er na de race geen onderzoeken waren van de stewards, was ook positief. Het zou immers lastig uit te leggen zijn aan de lokale fans. Op de derde dag van het weekend werd er overigens wel goed gehandeld toen fans op de loopbruggen de doeken aan de kant trokken om iets van de race te zien. Eerder deze week gingen er immers nog beelden rond van strenge beveiligers die fans weg schreeuwden van de bruggen.

Smetjes

Na afloop barstte er een feestje los op het rechte stuk en was de sfeer goed. Op de persconferentie voor de top drie werden er weer grapjes gemaakt door Verstappen en Charles Leclerc. Lewis Hamilton stelde dat de criticasters nu niets meer te zeggen hadden. Maar kritiek-koning Verstappen, sloot het weekend wel af met een duidelijke boodschap. Hij had genoten van de race, maar hij slikte zijn eerdere woorden niet in. Al met al was het dus een bijzonder weekend in Las Vegas. De smetjes van dag één zijn echter nog niet verdwenen.