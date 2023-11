Jos Verstappen lacht om Max: "Je zag dat hij een beetje boos was"

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Red Bull Racing-coureur moest er flink voor vechten. Zijn vader Jos Verstappen zag een spannende race, maar hij zag ook dat Max een beetje boos was na zijn tijdstraf van vijf seconden.

Verstappen begon de race vanaf de tweede plaats en bij de start dacht hij de leiding over te nemen van Charles Leclerc. Hij duwde de Monegask echter van de baan en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Bij zijn pitstop loste Verstappen de tijdstraf in en later in de race kreeg hij ook nog te maken met George Russell. De Brit raakte Verstappen en daardoor liep de Red Bull-bolide schade op aan zijn voorvleugel.

Verstappen kon echter gewoon doorrijden en hij schreef de race na een aantal spannende duels gewoon op zijn naam. Zijn vader Jos sprak zich na afloop uit bij Viaplay: "Ik vond de race op zich natuurlijk heel erg spannend, dat krijg je met deze lange rechte stukken. Het was niet helemaal zeker hoe hij ervoor stond. Er werd veel ingehaald en er gebeurde veel. Het was een leuke race om te zien. Na die penalty merkte je wel dat hij daar niet zo blij mee was. Ik zag aan zijn rijden wel een beetje dat hij boos was."