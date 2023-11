Fanzones gesloten tijdens tweede vrije training Las Vegas

De tribunes bij de tweede vrije training in Las Vegas zullen straks leeg zijn. De organisatie heeft bekend gemaakt dat er geen fans aanwezig kunnen zijn bij de uitgestelde tweede training in de straten van de gokstad. Men wijst naar logistieke overwegingen als aanleiding.

In een statement laat de organisatie van de Grand Prix weten dat alle fanzones in Las Vegas om half twee lokale tijd dichtgaan. De tweede training start om twee uur lokale tijd, dus de fans moeten deze sessie missen. De tweede training werd twee uur uitgesteld omdat Carlos Sainz en Esteban Ocon in de eerste training over een losgeslagen frame van een putdeksel waren gereden. De organisatie wijst logistieke problemen aan als de oorzaak van het sluiten van de fanzones.