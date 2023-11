Hamilton gaat strijd met Perez aan: "Ik ga je pakken!"

Lewis Hamilton kan in theorie nog tweede worden in het wereldkampioenschap. Hiervoor moet hij wel Red Bull Racing-coureur Sergio Perez verschalken. Hamilton weet dat dit een zware taak gaat worden en hij gaat er dan ook vanuit dat hij Perez niet kan verslaan.

Perez staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 258 punten, Hamilton volgt op de derde plaats met 226 punten. Hamilton kan de Mexicaan dus nog inhalen, maar dan moet er wel een klein wonder plaatsvinden. Perez heeft aan een goed resultaat in de straten van Las Vegas genoeg om zijn plekje veilig te stellen. Hamilton wil de strijd wel aangaan, maar hij blijft wel zeer realistisch.

Tijdens de persconferentie in Las Vegas zaten Hamilton en Perez naast elkaar op het bankje in de perszaak. Hamilton grapte daar tegen Perez over hun duel: "Ik ga je pakken! Om eerlijk te zijn is zijn voorsprong momenteel veel te groot. Ik moet dertig punten goed maken in twee races. Hij moet dan twee keer pech krijgen en dan moet ik tweede worden. Om eerlijk te zijn is er voor mij geen verschil tussen tweede en derde. Ik denk dat we een bijzonder jaar hebben gehad. Met deze auto hadden we nooit verwacht dat we tweede zouden worden in het constructeurskampioenschap."