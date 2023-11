Horner verwacht spektakel in Vegas: "Deze races zitten altijd vol met drama"

Voor het eerst sinds de jaren '80 komt de Formule 1 aankomend weekend in actie in Las Vegas. Ditmaal rijden de coureurs op een gloednieuw stratencircuit in de Amerikaanse gokstad. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verwacht een enorm dramatische Grand Prix.

De heren coureurs rijden dit weekend dwars door het centrum van Las Vegas. Dat betekent dus ook dat de wereldberoemde Strip onderdeel is van de lay-out. Vrijwel alle grote casino's en hotels liggen naast de baan en ook de futuristische Sphere zal veelvuldig in beeld komen. Niemand weet precies wat er gaat gebeuren in Las Vegas, maar men denkt wel dat het een groot spektakelstuk gaat worden.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft er in ieder geval veel zin in. De Brit weet nog niet of zijn team zal gaan domineren, maar in gesprek met Bloomberg laat hij wel weten wat zijn verwachtingen zijn: "Races op stratencircuits zitten altijd voor met drama. We hebben dat eerder al gezien in Singapore, Azerbeidzjan en natuurlijk in Monaco. Dit belooft echt een gigantisch evenement te worden. Ik denk dat het één van de meest bekeken evenementen van de sportkalender gaat worden van dit jaar. Ik weet vrijwel zeker dat het een enorm succes zal gaan worden in Las Vegas."