Andretti stelt F1-plannen niet uit na General Motors-aankondiging

General Motors maakte gisteren bekend dat ze vanaf 2028 motoren willen gaan bouwen voor de Formule 1. Ze willen van Andretti een fabrieksteam gaan maken, al heeft de renstal nog altijd geen groen licht gekregen van de FOM. Andretti gaat de Formule 1-plannen in ieder geval niet uitstellen.

Eerder dit jaar zette autosportfederatie FIA de deur op een kier voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams. Veel partijen vielen al vroeg af en uiteindelijk kwam alleen Andretti door de strenge selectieprocedure heen. De Amerikanen hebben de handen ineen geslagen met General Motors-merk Cadillac en ze willen zo snel mogelijk gaan deelnemen aan de Formule 1. Hiervoor hebben ze wel toestemming nodig van de FOM.

Met een verwacht motorenproject van General Motors heeft Andretti een bid wat bijna niet af te wijzen is. Maar, Andretti wil zo snel mogelijk gaan toetreden tot de Formule 1. Ze willen dus niet tot en met 2028 wachten. Een woordvoerder van Andretti is hier nogal duidelijk over in gesprek met RaceFans: "Deze aankondiging van GM betekent niet dat Andretti voor de geplande deelname gaat uitstellen. Andretti Cadillac wil nog steeds zo snel mogelijk gaan deelnemen aan de Formule 1. Het team zal dan vanaf 2028 gaan rijden met de Power Units van General Motors."