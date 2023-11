Horner gelooft in Perez: "Hij heeft de hulp van Max niet nodig"

Sergio Perez heeft de tweede plaats in het wereldkampioenschap bijna definitief in handen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur heeft een aantal zware maanden achter de rug, maar hij is nu weer in vorm. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft veel vertrouwen in zijn Mexicaanse coureur.

Terwijl Max Verstappen schitterde, zakte Perez door het ijs. In de afgelopen maanden verbrak Verstappen meerdere records en daarmee bezorgde hij Red Bull veel vreugde. Bij de Oostenrijkse renstal moesten ze hun emoties verdelen, want Perez worstelde met zijn vorm en zijn resultaten werden steeds slechter en slechter. Na maanden vol speculaties liet Red Bull weten dat Perez in 2024 gewoon voor het team rijdt en dat ze veel vertrouwen in hem hebben.

Perez strijdt met Lewis Hamilton om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Bij een goed resultaat in Las Vegas heeft Perez die strijdt zo goed als zeker gewonnen. In gesprek met Bloomberg is Red Bull-teambaas Christian Horner duidelijk: "Ik denk niet dat hij de hulp van Max nodig heeft. Hij moet voor of vlak achter Lewis finishen in Vegas om die plek veilig te stellen. We behandelen de aankomende races als een soort bekerfinales, zo werken we al sinds we een paar races geleden het wereldkampioenschappen hebben gewonnen in Qatar."