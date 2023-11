Red Bull onthult speciale Las Vegas-livery

Het team van Red Bull Racing rijdt aankomend weekend in Las Vegas weer met een speciale livery. De regerend constructeurskampioen liet de fans een kleurstelling ontwerpen en daarna mochten ze stemmen op hun favoriet. Zojuist heeft Red Bull de speciale Las Vegas-kleurstelling met de buitenwereld gedeeld.

Red Bull rijdt dit seizoen tijdens alle races op Amerikaans grondgebied met een speciale kleurstelling. In Las Vegas gebeurt dit nu dus voor de laatste keer dit seizoen. Zojuist heeft de Oostenrijkse renstal het doek getrokken van het nieuwe design, in een nachtclub in Las Vegas werd deze kleurstelling voor het eerst aan de buitenwereld geshowd. Op de gedeeltelijke paarse kleurstelling komen de neonkleuren en de gokelementen terug op de sidepods, de voorvleugel, de achtervleugel en de velgen.