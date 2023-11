Viaplay kan niet anders: stoppen in Nederland is de beste optie

Viaplay kan niets anders doen dan stoppen in Nederland. In 2024 gaat er namelijk een nieuwe wet gelden waarmee de rode cijfers alleen maar erger worden. De financiële positie van de Zweedse streamingdienst is nijpend, maar na dit besluit is het alleen maar erger geworden. Daarnaast wordt binnenkort de exclusieve content van Viaplay ook op andere streamingdiensten aangeboden.

Viaplay zit in een enorme val, het bedrijf uit Zweden heeft een paar klappen nog te verwerken dit jaar. Ten eerste zal het bedrijf nadat de vlag valt van de laatste race, veel abonnees gaan verliezen. De Formule 1 eindigt op 26 november, maar start in 2024 weer vroeg. Ramadan valt ertussen en daar wil de Formule 1 graag rekening mee houden.

Ten tweede is er voor Viaplay nog een concurrent op de markt gekomen: Canal +. De exclusieve content die bij Viaplay te zien is, komt ook op dat platform beschikbaar. Hierdoor zal Viaplay nog meer verlies gaan maken. Ten derde is er voor de streamingdienst een nieuwe wet ingetreden, die vanaf 1 januari 2024 van start gaat, die het bedrijf verplicht minimaal vijf procent van hun jaaromzet aan de Nederlandse markt moet besteden. Juist daar werd in gesneden om de slechte kwartaalcijfers omhoog te krikken.

Tot slot azen meer Nederlandse bedrijven op de rechten, denk aan de NOS en Ziggo Sport. Ook zou ESPN interesse hebben gehad, maar die hebben al laten weten dat het niet rendabel is om met de Formule 1 de Nederlandse markt op te gaan. Ziggo Sport heeft de beste papieren om de vervanger te worden van het Zweedse bedrijf. De financiële positie van Viaplay is onhoudbaar en de vijf procent gaan ze nooit halen. Viaplay is niet bereikbaar voor een reactie, het is wel een feit dat het bedrijf rode cijfers schrijft en deze alleen maar erger worden.

Het is dus niet meer de vraag of het bedrijf Nederland gaat verlaten, maar alleen wanneer.