Hamilton motiveert Alonso: "Hij presteert altijd op een hoog niveau"

Fernando Alonso is met zijn 42 jaar de oudste coureur van het Formule 1-veld, maar hij heeft nog steeds zeer veel ambitie. De Spanjaard wil zijn huidige avontuur bij Aston Martin tot een goed einde brengen en hij laat weten dat hij veel motivatie haalt uit de prestaties van zijn rivaal Lewis Hamilton.

Alonso is dit jaar bezig met een verrassend sterk seizoen in dienst van zijn nieuwe werkgever Aston Martin. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen was in de eerste paar races van het seizoen de uitdager van Max Verstappen en hij eindigde regelmatig op het podium. In de afgelopen paar weken ging het wat minder met Aston Martin, maar Alonso hield het hoofd koel en hij kwam in Brazilië als derde over de streep.

Persoonlijkheden

Alonso laat weten dat hij veel motivatie haalt uit de prestaties van Lewis Hamilton. In gesprek met GQ Magazine laat hij weten dat hij twijfelt of Hamilton net zoveel motivatie had gehad als hij in matige auto's had gereden: "Het is moeilijk om dat te zeggen. We hebben verschillende motivaties en persoonlijkheden. Lewis bleef altijd geweldig gemotiveerd en competitief in de periodes waarin hij geen competitieve auto had. Die periodes kwamen niet vaak voor, maar hij presteert altijd op een hoog niveau."

Motivatiebron

Alonso haalt zeer veel motivatie uit de prestaties van Hamilton. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft zeer veel respect voor de persoon Hamilton en Alonso leert zeer veel van zijn Britse concullega: "Op het moment heeft hij niet de beste auto. Red Bull is enorm dominant, maar hij vecht nog net zo hard als hij altijd heeft gedaan. Hij jaagt op die tweede plek van Perez en hij geeft nooit op. Het motiveert ons allemaal om te zien hoe enorm gemotiveerd Lewis is na het winnen van zoveel titels."