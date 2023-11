Formule 1 huurt The Sphere af tijdens raceweekend

De Grand Prix van Las Vegas van aankomend weekend wordt waarschijnlijk een groot spektakel. Het circuit leidt door het centrum van de stad gaan en ook de gloednieuwe Sphere is onderdeel van het decor. De Formule 1 heeft deze bijzondere concertzaal afgehuurd voor het raceweekend.

The Sphere is een zeer bijzonder bouwwerk in Las Vegas. Het ronde gebouw zit vol met LED-lichten en er kunnen allerlei bijzondere dingen op worden geprojecteerd. Het zorgt voor veel mooie plaatjes, want soms verandert het bouwwerk bijvoorbeeld in een grote smiley of een basketbal. In de afgelopen weken was het bouwwerk veelvuldig in het nieuws omdat de band U2 er een reeks concerten geeft, deze is nu wel onderbroken vanwege de komst van de Formule 1.

Sponsordeals

Formule 1-eigenaar Liberty Media gaat namelijk gebruik maken van The Sphere. Liberty Media-CEO Greg Maffei deelt de plannen met Motorsport.com: "Dit jaar hebben we de Sphere een soort van geleased, zowel intern als extern. De race passeert de Sphere, we rijden zelfs over hun terrein. Alle reclame-uitingen op de Sphere zijn gedurende de race voor een vast tarief in onze handen. We hebben dat gebundeld in enkele sponsordeals en we hebben ook rechtstreeks reclame verkocht aan bepaalde partijen. Dat zal een deel van onze kosten dekken. Die zijn noodzakelijk omdat we hun terrein nodig hebben."

Brunch

In de komende jaren wil Liberty Media nog meer gebruik gaan maken van The Sphere. Nu zullen ze op de dag na de Grand Prix ook een herstelbrunch gaan organiseren in het bouwwerk. Volgens Maffei levert het gebouw Liberty Media ook geld op: "Het is daarnaast ook een inkomstenpost voor ons. De herstelbrunch zul je ook nodig hebben na de race op zaterdagavond. Dan zullen we binnen in de Sphere ook de hoogtepunten van de race uitzenden."