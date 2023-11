Las Vegas deelt eerste beelden van bijzondere trofee

De hype voor de Grand Prix van Las Vegas van volgende week is zeer groot. De race is in de afgelopen weken het onderwerp geweest van talloze discussies en de verwachtingen zijn hoog. De organisatie deelt in ieder geval de eerste beelden van de beker voor de winnaar.

De organisatie wil uitpakken met een bijzondere prijs voor de winnende coureur. Hoe de trofee er precies uit gaat zien, is nog eventjes geheim maar op de eerste beelden valt wel het één en ander op. Men heeft niet gekozen voor een extreem extravagant design, maar het is wel duidelijk dat het staat voor de stad Las Vegas.