Glock ziet nadeel van overmacht Verstappen: "Kijkcijfers zijn nu niet zo hoog"

Max Verstappen is dit jaar bezig met een oppermachtig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur wint vrijwel elk weekend en hij heeft zijn derde wereldtitel dan ook al op zak. Volgens Timo Glock verdient Verstappen dit, maar is het wel slecht voor de kijkcijfers van de races.

De titelstrijd in de Formule 1 was dit seizoen niet bepaald spannend. Verstappen kreeg in de eerste paar maanden van het seizoen nog een klein beetje concurrentie van zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez, maar de resultaten van de Mexicaan zakten daarna in. Verstappen veroverde al in Qatar zijn derde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport, in Japan had hij zijn team ook al aan de constructeurstitel geholpen.

Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Duitse analist stelt echter wel dat de dominantie niet helemaal goed is voor de kijkcijfers. In gesprek met LuckyBlock spreekt Glock zich uit: "Ik wil niet zeggen dat de dominantie van Red Bull ongezond is, maar we willen allemaal zo'n finale als in 2021 zien. Toen werd de strijd pas beslist in de laatste ronde. Dat is de magie van de Formule 1 en dat zag je bij de kijkcijfers. Die waren dat jaar enorm hoog. Dat is nu niet het geval, want de cijfers gaan omlaag omdat het kampioenschap al is beslist."