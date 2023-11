Horner ontkent angst van Hamilton: "We hebben een goede basis"

Het team van Red Bull Racing heerst momenteel in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal heeft vrijwel alle Grands Prix in het huidige seizoen gewonnen en ze zijn veel sneller dan de concurrentie. Lewis Hamilton vreest dat Red Bull ook in de aankomende jaren zal blijven heersen, maar Christian Horner heeft een andere mening.

Red Bull heeft dit seizoen een enorme voorsprong op de rest van het veld. Max Verstappen won slechts drie keer niet en hij heeft de wereldtitel dan ook al op zak. Zijn teamgenoot Sergio Perez wist dit seizoen twee Grands Prix te winnen en hij verdedigt momenteel zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap. Mercedes-coureur Lewis Hamilton ziet het gebeuren en hij stelde eerder al dat Red Bull ook in de komende jaren een voorsprong zal hebben.

Windtunnel

Red Bull-teambaas Christian Horner is het daar niet mee eens. De Brit stelt dat ze niet te veel naar de toekomst kunnen kijken en bij Motorsport.com legt hij zijn mening uit: "Ik denk dat heel wat kampioenschappen in de windtunnel worden gewonnen. We hebben een goede auto met een goede basis. We moeten blijven evolueren, maar richting de top van deze ontwikkelingscurve worden de resultaten elke keer wat minder."

Motivatie

Horner verwacht dan ook dat de concurrentie in de komende jaren zal gaan aanhaken. Zijn team blijft dan ook hard doorwerken om dit moment zo lang mogelijk uit te stellen. Hij ziet dat de sfeer goed is: "Het gaat uiteindelijk allemaal wat dichterbij elkaar komen, maar dat motiveert ons team juist. Je kan zien dat niemand in ons team rustiger aan gaan doen, ze zijn nog steeds allemaal altijd volledig gemotiveerd."