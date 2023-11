Todt kritisch op Ferrari: "Wij profiteerden van de stabiliteit"

Het team van Ferrari is bezig met een wisselvallig seizoen in de Formule 1. Ze zijn tot nu toe de enige renstal die Red Bull Racing heeft verslagen, maar verder vallen hun resultaten vaak tegen. Jean Todt ziet het gebeuren en hij adviseert zijn voormalige werkgever om voor stabiliteit te kiezen.

Ferrari staat dit jaar voor het eerst onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman kwam over van het team van Alfa Romeo en hij is de opvolger van Mattia Binotto. Binotto kreeg een paar jaar lang de kans bij Ferrari, maar ook hij werd na een aantal lastige maanden aan de kant gezet. Ferrari doet het nu niet per se beter dan vorig jaar, maar toch lijkt Vasseur voorlopig veel krediet te hebben.

Druk

Voormalig FIA-president én oud-teambaas van Ferrari Jean Todt ziet het team worstelen. Todt vindt het zonde en in gesprek met zijn landgenoten van Canal Plus komt hij met een advies: "Ferrari is een ander soort team, want ze zorgen voor meer passie en emotie dan andere teams. Als het niet werkt, dan staan ze onder druk van de Tifosi en de media. Dan wisselen ze van teambaas en dat is niet altijd een goede zaak."

Stabiliteit

Onder leiding van Todt had Ferrari de Formule 1 in haar greep. In die jaren heerste Michael Schumacher in de sport en gaf Ferrari hem een aantal legendarische wagens waarin hij kon domineren. Mede hierdoor wordt Ferrari gezien als het beste team ooit. Todt legt uit waarom Ferrari toen zo dominant was: "Toen ik de baas was bij Ferrari konden we veel successen boeken doordat we goed konden profiteren van de stabiliteit binnen ons team."