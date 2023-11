Scherpe kritiek voor Mercedes: "Ze begrijpen hun eigen concept niet"

Het team van Mercedes kende in Brazilië wederom een teleurstellend raceweekend. De Duitse renstal is bezig met een zeer lastig seizoen en op het circuit van Interlagos zakten ze volledig door het ijs. Volgens Ralf Schumacher heeft Mercedes weinig kennis van hun eigen concept.

Het team van Mercedes is bezig met een wisselvallig seizoen in de koningsklasse van de autosport. De prestaties vallen soms enorm tegen, maar wat er in Brazilië gebeurde zag niemand aankomen. Lewis Hamilton zakte door het veld heen en dat resulteerde in een pijnlijke achtste plek. George Russell kende een nog slechtere race waarin hij uiteindelijk uitviel met motorproblemen. Na afloop was de teleurstelling dan ook zeer groot.

Bij Mercedes vraagt men zich af wat er aan de hand is. Ook de buitenwereld zit met dezelfde vraag en oud-coureur Ralf Schumacher probeert bij zijn landgenoten van Sky Sports tot een antwoord te komen: "Mercedes presteerde zeer zwak dit weekend. Toen Toto Wolff na afloop met de media sprak, was hij in shock. De problemen ontstaan omdat ze hun concept niet begrijpen. Er was hoop op een goed resultaat in Brazilië, maar alle betrokkenen waren enorm teleurgesteld. Ik denk dan ook dat de problemen voor Mercedes nog niet voorbij zijn. Dat geeft Toto Wolff kopzorgen."