Chandhok waarschuwt Mercedes: "Dat is een zorg voor volgend jaar"

Het team van Mercedes kende een rampzalig raceweekend in Brazilië. Lewis Hamilton en George Russell konden geen vuist maken en ze verloren eigenlijk al hun duels op de baan. Mercedes presteert dit seizoen zeer wisselvallig en volgens Karun Chandhok heeft het team geen enkel idee waardoor dit komt.

Na een tweetal sterke races in Austin en Mexico-Stad reisde het team met een goed gevoel af naar het circuit van Interlagos in Brazilië. In de sprintrace zag men al dat de pace van het team van Mercedes niet zo goed was. Lewis Hamilton zakte door het veld heen en hij had veel problemen met zijn banden. Ook in de Grand Prix was het weer hetzelfde liedje, Hamilton kwam slechts als achtste over de streep. Zijn teamgenoot George Russell viel uit met motorproblemen.

Ups en downs

Voormalig Formule 1-coureur en huidig analist Karun Chandhok ziet een groot probleem bij Mercedes. De Indiër is nogal duidelijk in gesprek met zijn werkgever Sky Sports: "Ze moeten als team begrijpen waar de oorzaak van dit probleem ligt omdat ze in de laatste paar races heel erg snel waren. Laten we ook niet vergeten dat ze in Austin werden gediskwalificeerd. Je kunt geen seizoen beginnen waarin je voor het kampioenschap wil vechten, als je deze ups en downs hebt zonder te begrijpen waardoor dat komt."

Zorg

Chandhok ziet dat Mercedes zelf ook niet schijnt te weten wat er allemaal aan de hand is. Hij wijst naar het feit dat men Mercedes voorafgaand het weekend aanwees als outsider: "Soms weet je op een circuit dat je het moeilijk gaat krijgen en dat je zwak zal presteren. Dat moet je incasseren, dat is prima. Dat lijkt hier niet het geval te zijn. Ze lijken geen idee te hebben van waarom de hoogtepunten zijn hoog zijn en de dieptepunten zo diep. Ik denk dat dit een zorg is voor volgend jaar."