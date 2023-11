Horner apetrots: "Dit is een boost voor het zelfvertrouwen van Checo"

Het team van Red Bull Racing kende een goede Sprint in Brazilië. Max Verstappen kwam als winnaar over de streep en zijn teamgenoot Sergio Perez wist als derde te finishen. Teambaas Christian Horner was enorm tevreden en hij had veel complimenten voor zijn coureurs.

Verstappens zege kwam eigenlijk op geen enkel moment echt in gevaar. De Nederlandse wereldkampioen verschalkte Lando Norris bij de start en daarna verdween hij aan de horizon. Perez had het moeilijker, want hij werd in de openingsronde ingehaald door Lewis Hamilton en George Russell. Perez vocht zich knap terug naar voren en de derde plaats was dan ook een volledig verdiend resultaat.

Red Bull-teambaas Christian Horner was heel erg tevreden met de uitslag. De Brit strooide na afloop met veel complimenten voor Perez en Verstappen. Bij Sky Sports was hij duidelijk: "Max heeft het geweldig uitgevoerd. Hij had de banden onder controle, hij had een goede start en hij voerde die cruciale inhaalactie uit in de eerste bocht. Het was best een lange stint van 24 rondjes op deze banden. Dit was voor Checo ook een goede boost voor zijn zelfvertrouwen. Hij reed heel sterk en haalde beide Mercedessen in. Hij heeft goede punten gescoord."

