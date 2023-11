Massa wil geen nieuwe deadline geven aan Formule 1 in Crashgate-zaak

Felipe Massa ontbreekt dit weekend in de paddock in zijn thuisland Brazilië. De voormalig Formule 1-coureur is nog steeds bezig met zijn juridische strijd tegen de FOM en de FIA. Massa neemt de zaak serieus en hij geeft aan dat zijn team geen verlenging van de termijn waarin ze antwoord willen ontvangen meer toestaan.

Eerder dit jaar stuurden de juristen van Massa een zogenaamde Letter Before Claim naar de FIA en naar de FOM. Het was de bedoeling dat de partijen halverwege oktober met een antwoord zouden komen, maar ze vroegen om uitstel om de zaak goed te bekijken. Massa's advocaten gaven hier toestemming voor en ze kwamen met een nieuwe deadline. Op 15 november moeten de FIA en de FOM antwoord hebben gegeven op de brief.

Met nog twaalf dagen te gaan, is er nog geen antwoord gekomen. Massa wil dit keer niet meegaan in de vragen van de FIA en de FOM. Massa is nog steeds van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008 en bij Reuters is hij streng: "We wachten nog steeds op hun antwoord zodat we kunnen beslissen of we naar de rechtbank gaan of niet. Er komen geen vragen meer, vanaf nu gaan we niet meer mee in dingen als 'geef ons nog een maand'. Er is een deadline en er moet een beslissing worden genomen."