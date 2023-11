Kwalificatie in gevaar? Braziliaanse weerdienst geeft code oranje af

Het lijkt er op dat de teams en coureurs vandaag tijdens de eerste vrije training en de kwalificatie worden geconfronteerd met neerslag. Eerder deze week bleek al dat er een buitje zou kunnen vallen, maar de lokale weerdienst heeft nu code oranje afgegeven voor het desbetreffende gebied.

Het lijkt er op dat de regenbanden vandaag veelvuldig zullen worden gebruikt. Volgens het Instituto Nacional de Meteorologia kan het vandaag flink gaan stormen in delen van Brazilië. In het gebied waar Sao Paulo ligt heeft men zelfs code oranje afgegeven, dit betekent dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Uit het kaartje van de weerdienst blijkt wel dat Sao Paulo op de grens ligt van de gebieden met code oranje en code geel. Het is nog niet duidelijk of de Formule 1 maatregelen gaat nemen.