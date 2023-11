Wolff zocht contact met Verstappen na Wikipedia-uitspraak

Max Verstappen verovert dit jaar aan de lopende band records. Vrijwel elk weekend schrijft de Nederlander geschiedenis en hij ontvangt veel complimenten. Mercedes-teambaas Toto Wolff was eerder dit seizoen iets minder complimenteus, maar hij heeft zijn excuses hiervoor aangeboden aan Verstappen.

Het desbetreffende relletje ontstond eerder dit jaar in Italië. Op het circuit van Monza had Verstappen het record van de meeste zeges op rij verbroken. Terwijl Verstappen en Red Bull een klein feestje vierden, was Wolff iets minder vrolijk. Na de race stelde hij dat zo'n record alleen maar leuk is voor Wikipedia en dat niemand zo'n pagina leest. Wolff ontving daarna veel kritiek en er werd nog vaak verwezen naar zijn woorden.

Wolff realiseert zich inmiddels dat het niet zo'n handige uitspraak was. De Oostenrijker wordt er dan ook naar gevraagd in een interview met De Telegraaf. Hij geeft aan dat hij Verstappen al snel sprak over zijn Wikipedia-uitspraak: "Ik heb Max een berichtje gestuurd om het uit te leggen en hij was er oké mee. Als je de context niet kent, dan lijkt het net alsof ik zo'n geweldig record niet erken. Maar het ging erom dat Niki Lauda vroeger bij ons altijd moest lachen om records. Hij noemde het een overblijfsel uit het verleden en hij keek altijd vooruit. Dat zit er achter, maar het was niet het meest intelligente wat ik ooit heb gezegd."