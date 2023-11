Hamilton kiest voor iconische kleuren in Brazilië

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton een goede band heeft met het land Brazilië. De Brit is zelfs ereburger van het land. Het is dan ook geen verrassing dat Hamilton dit weekend rijdt met een speciale helm, het is tevens een eerbetoon aan zijn grote raceheld Ayrton Senna.

Hamilton rijdt dit weekend met een helm in de kleuren van Brazilië en Senna. De helm vertoont veel gelijkenissen met het design waar de legendarische Senna vroeger mee reed. Daarnaast is het logo van Senna ook te zien op de zijkant van Hamiltons helm. Ook de Braziliaanse vlag en het wereldberoemde beeld Christus de Verlosser komen terug in het design. Dat laatste beeld staat overigens niet in Sao Paulo, maar in Rio de Janeiro.