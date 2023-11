Alonso hekelt geruchten: "Er komen consequenties"

Fernando Alonso stond deze week in het middelpunt van de aandacht. De Spanjaard werd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Red Bull Racing. Alonso heeft de geruchten ook gelezen en hij is niet blij. Hij geeft aan dat er consequenties gaan volgen voor de verantwoordelijken.

In de Formule 1 gaan er regelmatig opvallende geruchten rond. Deze week ging het veelvuldig over Fernando Alonso, Sergio Perez en Red Bull. Er ging een verhaal rond over een mogelijke teamwissel van Perez en Alonso, dat zou dus inhouden dat Perez naar Aston Martin zou overstappen en dat Alonso dan naar Red Bull zou gaan. In Brazilië ontkenden alle partijen de geruchten.

Niet grappig

Alonso was er niet bepaald blij mee. De ervaren Spaanse Aston Martin-coureur weet dat dit erbij hoort, maar dat betekent niet dat hij er niet naar omkijkt. In Sao Paulo is hij duidelijk tegenover de internationale media: "Geruchten zijn normaal. Maar, er zijn ook geruchten afkomstig van mensen die grappig proberen te zijn en volgers op sociale media proberen binnen te harken. Daar ben ik dan weer geen fan van. Ik vind die geruchten niet leuk. Ik waardeer het dat jullie al jaren in de Formule 1 rondlopen. Jullie verdienen respect en dat hoort zo te zijn. Deze geruchten komen echter van mensen die hier niet zijn. Dat is niet grappig."

Consequenties

Alonso heeft er geen probleem mee dat hij wordt gezien als de ideale teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Het gaat hem er meer om dat zijn loyaliteit aan zijn huidige werkgever Aston Martin in twijfel wordt getrokken. Dat steekt hem en Alonso laat het er dan ook niet bij zitten. Hij kondigt maatregelen aan: "Zo zit het inderdaad in elkaar. Maar, ik ga er wel voor zorgen dat er consequenties gaan komen."